Оппозиция добивается ограничения полномочий Януковича в течение 48 часов - Туск

Украинская оппозиция добивается в рамках компромиссного решения конфликта в Украине возвращения Конституции 2004 года, которая ограничивает полномочия Президента, в течение 48 часов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции.

”Согласно намерению лидеров оппозиции, которое учли министры иностранных дел, эти договоренности предусматривают в действительности многомесячную - но не позднее, чем до концу лета - работу над новой Конституцией, а введение Конституции с 2004 года должно было бы иметь место в течение 48 часов”, - сказал он.

Туск четко не сказал, согласился ли Янукович на это условие, но не исключил, что он будет вынужден это сделать.

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”Я был бы наивным, если бы верил в добрую волю Януковича, но, не исключено, что это политик, который точно осознает, что он находится под стеной и у него нет выхода”, - сказал Туск.

Он напомнил о проблеме доверия к действующему Президенту Украины, отметив, что ”не знает никого в мире, кто может сказать, что доверяет Януковичу”.

Глава правительства Польши отметил, что в этом заключается риск ситуации, поскольку Президент Украины позже может не выполнить свое обещание, но выразил мнение, что стоит все-таки рискнуть.

”Самым большим риском является опустить руки и наблюдать за кровопролитием”, - отметил он.

При этом он добавил, что понимает людей, которые стоят на Майдане Незалежности и добиваются отставки Януковича.

”Надо понимать этих людей. Рядом с теми, кто стоит на Майдане, все еще лежат тела погибших минувшей ночью ”, - сказал Туск.