Отъезд силовиков от зданий ВР и АП может быть связан с выполнением принятого постановления - МВД

В Министерстве внутренних дел связывают снятие оцепления здания парламента и Администрации Президента с выполнением постановления Верховной Рады об отзыве правоохранителей из центра Киева.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

”Сейчас мы уточняем, с чем это связано. Но, возможно, это связано с принятым парламентом постановлением”, - сказали в УСО .

Как сообщал УНИАН, вечером 20 февраля Верховная Рада на своем экстренном заседании приняла постановление, которым осудила применение насилия, которое привело к гибели граждан Украины, пыток, истязаний и других преступлений против человечности.

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Своим постановлением Верховная Рада обязала Кабинет министров, СБУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны Украины и другие военизированные группировки немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против граждан Украины .

Парламент обязал СБУ и МВД безотлагательно отменить решение о проведении на территории Украины антитеррористической операции и возвратить военнослужащих в места их постоянной дислокации.

Сегодня днем, 21 февраля, силовики, охранявшие здание парламента и АП, начали сворачивать свои действия.

В частности, по состоянию на 14.00 на площади Конституции перед зданием Верховной Рады не осталось ни одного автобуса с силовиками, у АП по состоянию на 15.00 также практически нет спецназовцев.