В Киев едет батальон морских пехотинцев и две бригады десантников - СМИ

Об этом стало известно LB.ua из собственных источников.

Бойцы в полной боевой готовности едут поездом. Разместить их планируют непосредственно в столице, в 101 бригаде охраны Минобороны на Берестейской.

Кроме того, в Киев самолетами отправили 25-ю отдельную Днепропетровскую воздушно-десантную бригаду.

Ранее и.о. министра обороны Павел Лебедев подтвердил LB.ua отправку десантных войск из Днепропетровская в Киев.

Напомним, утром 20 февраля колонна машин 25 бригады ВДВ по дороге на Киев попала в ДТП и вернулась назад. Трое десантников погибло, 8 - в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Также в Киев самолетами летит 79-я бригада десантников из Николаева.

25-ю и 79-ю бригады разместят на территории военной части в Василькове под Киевом.

В свою очередь журналист Артем Шевченко со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщил, что с Севастополя двигается около десяти бронетранспортеров.

"Из Казачьей бухты Севастополя, где базируется бригада морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации, отправилась колонна БТРов, которую сопровождают автомобили ГАИ с включенными мигалками. Пока насчитали 8 бронетранспортеров. Еще два БТРы вышли в 0:25 минут, вероятно вдогонку. Маршрут движения неизвестен, но БТРы направляются на выезд из Севастополя", - написал журналист у себя в Facebook.

Напомним, Министерство обороны сделало официальное заявление, что армия готовая применить оружие в случае необходимости.