Девушка на Майдане обратилась к миру с просьбой о помощи: нас всех могут убить

«Я украинка, родилась в Киеве. Сейчас я на Майдане, в центральной части моего города. Я хочу, чтобы вы знали, почему тысячи людей во всей моей стране вышли на улицы. Есть только одна причина – мы хотим быть свободными от диктатуры, свободными от политиков, которые работают только для себя. Тех, кто готов стрелять, бить, калечить людей только для того, чтобы сохранить свои деньги, свой дом, свою силу», – начинает свою речь девушка.

Говоря о своих соратниках на Майдане, киевлянка не жалеет для них теплых слов.

«Я хочу, чтобы находящиеся здесь достойные, смелые люди жили нормальной жизнью. Мы цивилизованные люди. Но наша власть – варвары. Это не Советский Союз. Мы хотим, чтобы наши суды не были коррумпированными, хотим быть свободными», – сказала девушка.

Она обращается к миру и просит не быть равнодушными к Украине.

«Я знаю, что завтра у нас может не быть связи – телефона и интернета. И мы будем здесь одни. И возможно, милиционеры нас убьют – одного за другим. Когда стемнеет. Поэтому сейчас я прошу вас о помощи. У нас есть свобода – в наших сердцах и наших мыслях. А я вас прошу сейчас создать эту свободу в нашей стране. Помочь нам вы можете только одним способом – рассказывая эту историю своим друзьям, делясь этой записью. (…) Говорите со своей семьей, со своими друзьями, со своими правительствами. И покажите, что вы нас поддерживаете», – просит украинка.