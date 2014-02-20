Тигипко заявил о создании антикризисной депутатской группы внутри фракции ПР

Депутаты фракции Партии регионов создают внутри фракции антикризисную депутатскую группы для урегулирования политического кризиса в стране.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook экс-вице-премьер-министр, народный депутат от Партии регионов, имеющий неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, Сергей Тигипко.

«Депутаты фракции Партии регионов заявляют о создании внутри фракции антикризисной депутатской группы. Мы приглашаем всех народных депутатов, независимо от их партийности, присоединиться к совместной работе по реализации заявленных шагов в парламенте», - написал он.

Кроме того, в связи с неспособностью украинских властей контролировать ситуацию на улицах, Тигипко считает необходимым немедленно сменить спикера и назначить на эту должность депутата от оппозиции, а также срочно избрать премьер-министра, кандидатура которого будет поддержана всеми фракциями.

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Депутат также предлагает создать следственную депутатскую комиссию по расследованию всех нарушений, которые привели к человеческим жертвам.

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается наиболее жесткая фаза противостояния с применением силы. По разным оценкам, за два дня столкновений 18 и 19 февраля погибли порядка трех десятков человек, ранены более тысячи. Сегодня, 20 февраля уличные бои возобновились с новой силой. Активисты заявляют о десятках убитых.

Со вчерашнего дня из фракции провластной Партии регионов начали выходить депутаты.