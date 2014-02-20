Медведев попросил Януковича не быть тряпкой

Россия продолжит сотрудничество с Украиной, но будет исходить из того, чтобы власть была легитимной, ”в тонусе, чтобы об нее не вытирали ноги”.

Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил сегодня на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, с украинскими партнерами сотрудничество продолжим по всем направлениям, по которым договаривались, будем стараться делать все, чтобы исполнять те обещания, которые им давались. В то же время для этого необходимо, чтобы сами партнеры были в тонусе и чтобы власть, которая в Украине работает, была легитимной и эффективной, чтобы об эту власть как об тряпку ноги не вытирали», - сказал Медведев.

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Он добавил, что Россия будет придерживаться всех договоренностей.

«В то же время исходим из того, что власть (в Украине) должна сконцентрироваться для того, чтобы защитить людей, защитить правоохранительные структуры, которые стоят на страже государственных интересов и защищают тех же самых людей, только в этом случае можно развивать полноценное экономическое сотрудничество», - сказал премьер РФ.

Медведев попросил членов правительства РФ придерживаться этой позиции.