«Титушки» с битами и щитами массово возвращаются в Мариинский парк.

Это транслирует Общественное телевидение, камера которого находится на углу Грушевского и Крепостного переулка возле КПП милиции.

В то же время, со стороны здания Верховной Рады выходит очень много людей. Некоторые рассказывают, что комендатура парламента попросила выйти из помещений, отметив, что проводится эвакуация.

Читайте такжеТимошенко: мы не будем достойны памяти погибших, если бесславно сдадимся

Эвакуируются также сотрудники отеля «Киев», который расположен напротив ВР.

Также видно, как со стороны парламента выезжает много автомобилей.

Люди, которые исходят со стороны ВР, рассказывают, что «титушки» группируются совместно с правоохранителями в Мариинском парке, но пока стоят на месте.