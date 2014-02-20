В Киеве в Соломенском районе неизвестные бьют автомобили

Как сообщает издание "Вести", неизвестные похожи на тех, которые вчера совершили несколько нападений на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской.

Напомним, вчера там неизвестные избили журналиста, который впоследствии умер.

Неизвестные в спортивных костюмах, масках, вооружены битами.

При этом, по словам корреспондента, киевских таксистов просят не ехать в этот район.

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Олег Медуница сообщил, что сегодня вечером в районе улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской будет "работать" группа "бойцов", одетых как бойцы самообороны Майдана и вооруженная автоматами Калашникова и пистолетами.

Напомним, 18 февраля на улице Большой Житомирской группа таких бойцов расстреляла двух человек. Один погиб. Очевидец также заявил, что стрелявшие были одеты как самооборона Майдана.