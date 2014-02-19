Янукович поручил Клюеву, Лукаш и Портнову организовать переговоры с оппозицией
20:18, 19 февраля 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поручил рабочей группе во главе с главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым ускорить организацию мирного политического переговорного процесса для скорейшего решения кризиса в Украине.
Виктор Янукович
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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Как сообщалось, в рабочую группу по урегулированию политического кризиса также входят министр юстиции Елена Лукаш и первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.
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