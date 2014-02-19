В Харькове «Беркут» разогнал людей, заблокировавших Академию внутренних войск

Как передает корреспондент УНИАН, около 17 часов в академию внутренних войск подъехали несколько автобусов с сотрудниками "Беркута" и внутренних войск.

Милиционеры в полном снаряжении дубинками разогнали активистов, блокировавших ворота академии.

Несколько человек задержаны.

У ворот Академии внутренних войск сотрудники милиции поставили на колени нескольких активистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед контрольно-пропускным пунктом академии, расположенной на площади Восстания в Харькове, собралось около 150 молодых людей. По словам людей, они собрались здесь для того, чтобы предотвратить направление харьковских курсантов в Киев.

К журналистам и участникам собрания выходили чиновники академии, которые заверили, что приказа на отправку курсантов в Киев нет. По их словам, все курсанты находятся на месте, продолжается учебный процесс, однако, если поступит приказ ехать на Киев, он будет выполнен.

Кроме того, чиновники заверили, что все возможные перемещения курсантов связаны с проведением учений в селе Писаревка Харьковской области.

После 15 часов бойцы ВВ прорвали внешнюю блокаду академии и запустили на территорию академии грузовики для перевозки людей.

После этого активисты мусорными баками забаррикадировали ворота КП Академии внутренних войск МВД Украины.

Кроме того, активисты принесли с автопарковки, расположенной недалеко, металлические конструкции, используемые для разграничения парковочных мест, и вставили их в щели в заборе. Таким образом люди пытаются заблокировать выезд с территории академии.