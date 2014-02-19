Во всеукраинской "антитеррористической операции" могут задействовать армию

В антитеррористической операции на территории Украины могут быть задействованы военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили УНИАН в управлении прессы и информации Министерства обороны.

В связи с решением о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции Минобороны официально сообщает: в соответствии со статьей 5 Закона “О борьбе с терроризмом” Министерство обороны, органы военного управления, соединения и войсковые части ВСУ обеспечивают защиту от террористических посягательств объектов ВСУ, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, которые находятся в войсковых частях или сохраняются в определенных местах.

Согласно статье 15 закона, в районе проведения антитеррористической операции военнослужащий ВСУ имеют право:

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- применять в соответствии с законодательством Украины оружие и специальные средства;

- задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, которые совершили или совершают правонарушение или другие действия;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

- осуществлять в районе проведения антитеррористической операции личный досмотр граждан, осмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Предусмотренные этой статьей меры осуществляются с соблюдением действующего законодательства и прекращаются немедленно после завершения антитеррористической операции.

Координацию деятельности субъектов, которые привлекаются к борьбе с терроризмом, осуществляет Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины.

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Лица, которые принимают участие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства.

Неповиновение или сопротивление законным требованиям военнослужащих, должностных лиц, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции, влекут за собой ответственность, предусмотренную законом.

Главная цель данной антитеррористической операции – остановить экстремизм и противозаконные действия радикальных группировок, которые угрожают жизни миллионов украинцев, обеспечить защиту мирных граждан, не допустить гражданской войны в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 февраля, в СБУ заявили, что Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции. ”Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинцев. В связи с этим, Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции”, - сказано в заявлении председателя СБУ Александра Якименко.

18 февраля в Киеве возобновилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками. По предварительным данным, погибли 25 человек, более тысячи ранены, сотни госпитализированы.