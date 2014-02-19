Меркель хочет переговоров с Януковичем и грозит санкциями

Как передает РИА Новости, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Франции, которую транслировали немецкие телеканалы.

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”Мы, конечно, будем вести разговор с оппозиционными партиями, так же как будем искать возможность провести переговоры с правительством и с украинским Президентом, как только он проявит к ним готовность”, - заявила Меркель.

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Как сообщила ранее газета Welt со ссылкой на представителя правительства ФРГ, накануне вечером Меркель неоднократно пыталась по телефону связаться с Президентом Януковичем, но безуспешно.

Также Меркель считает, что Евросоюз должен обсудить адресные санкции в отношении ответственных лиц.

Такая позиция канцлера обнародована в Twitter МИД Германии.

”Развитие событий в Украине шокирует. Европа должна обсудить адресные санкции в отношении ответственных лиц”, - заявила Меркель.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз завтра из-за последних событий в Киеве планирует провести внеочередное заседание глав МИД государств-членов, на котором планируется обсудить вопрос введения персональных санкций против украинских чиновников, виновных в насилии в Украине.