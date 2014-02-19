Вакарчук призвал власти к немедленным переговорам

Известный украинский музыкант обратился к украинцам и призвал немедленно возобновить переговоры.

"Я верю в то, что среди любого движения есть радикалы. Я верю в то, что оппозиция имеет свои аргументы - и тоже борется за власть.

И я считаю ошибкой вчерашнее активное обострения со стороны протестующих. Но это отнюдь не дает власти индульгенции на тактику "выжженной земли",-заявил он.

Он также отметил, что власть выглядит циничной и безответственной, когда прикрываясь словами о незаконные действия митингующих, и в большой мере, спровоцировав эти действия - в ответ крушит все на своем пути.

"На Майдане сейчас стоят тысячи людей - старенькие дедушки и бабушки, студенты, интеллигентные женщины в дорогих пальто, священники, люди разной веры и национальности. Они все экстремисты?

Судя по всему эти люди готовы стоять до последнего. Потому что им важна их достоинство! Вы всех хотите их уничтожить?

Это же ваш Народ - тысячи, миллионы людей по всей стране...

Это все террористы?

Пол-страны террористы? В каждой области Украины?

Вы называете радикалами людей, которые хотят справедливых судов и честных чиновников?

Вы называете экстремистами людей которые хотят жить по заповедям ?

Вы хотите стрелять в людей, которых обнищавших и деморализованных, было доведено до отчаяния?

Все вы декларируете христианские ценности.

Поступите тогда по-христиански, и остановите силу!

Поймите, зачистка Майдана ничего не решит. Будут появляться новые Майданы. И это только усугубит ситуацию в стране.

Вы этого хотите?", - отметил он.

Вакарчук конце подчеркнул: Убежден, никакая власть не стоит человеческих жизней. Вы говорите, что не верите оппозиции?

Начните немедленные переговоры с теми кому верите! Такие люди вообще есть в вашей системе координат? Общественные деятели, люди, которые не рвутся в политику, моральные авторитеты из разных уголков

Украины, служители Церкви, уверен, все готовы стать вместе, чтобы остановить это бессмысленное и аморальное кровопролития.