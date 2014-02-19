Вакарчук призвал власти к немедленным переговорам
Призываю всех, кто называет себя властью, к немедленным мирным переговорам!
Известный украинский музыкант обратился к украинцам и призвал немедленно возобновить переговоры.
"Я верю в то, что среди любого движения есть радикалы. Я верю в то, что оппозиция имеет свои аргументы - и тоже борется за власть.
И я считаю ошибкой вчерашнее активное обострения со стороны протестующих. Но это отнюдь не дает власти индульгенции на тактику "выжженной земли",-заявил он.
Он также отметил, что власть выглядит циничной и безответственной, когда прикрываясь словами о незаконные действия митингующих, и в большой мере, спровоцировав эти действия - в ответ крушит все на своем пути.
"На Майдане сейчас стоят тысячи людей - старенькие дедушки и бабушки, студенты, интеллигентные женщины в дорогих пальто, священники, люди разной веры и национальности. Они все экстремисты?
Судя по всему эти люди готовы стоять до последнего. Потому что им важна их достоинство! Вы всех хотите их уничтожить?
Это же ваш Народ - тысячи, миллионы людей по всей стране...
Это все террористы?
Пол-страны террористы? В каждой области Украины?
Вы называете радикалами людей, которые хотят справедливых судов и честных чиновников?
Вы называете экстремистами людей которые хотят жить по заповедям ?
Вы хотите стрелять в людей, которых обнищавших и деморализованных, было доведено до отчаяния?
Все вы декларируете христианские ценности.
Поступите тогда по-христиански, и остановите силу!
Поймите, зачистка Майдана ничего не решит. Будут появляться новые Майданы. И это только усугубит ситуацию в стране.
Вы этого хотите?", - отметил он.
Вакарчук конце подчеркнул: Убежден, никакая власть не стоит человеческих жизней. Вы говорите, что не верите оппозиции?
Начните немедленные переговоры с теми кому верите! Такие люди вообще есть в вашей системе координат? Общественные деятели, люди, которые не рвутся в политику, моральные авторитеты из разных уголков
Украины, служители Церкви, уверен, все готовы стать вместе, чтобы остановить это бессмысленное и аморальное кровопролития.
Сделайте этот сверхважный МИРНЫЙ шаг. Судьба страны в ваших руках и на вашей ответственности.