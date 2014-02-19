В Комсомольске неизвестные подожгли офис Партии регионов
11:30, 19 февраля 2014Политика
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18 февраля, около 22.30 в Комсомольке (Полтавская обл.) по улице Ленина, 40 неизвестные подожгли офис Партии регионов, расположенный на первом этаже дома.
Офис ПР сожгли коктейлем Молотова / tsn.ua
Об этом УНИАН сообщили в милиции Комсомольска. По их данным, кирпичом было разбито оконное стекло и в середину брошена бутылка с горючей жидкостью, в результате чего повреждены мебель и помещение. Пожар был ликвидирован в 22.35, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.
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Сейчас Комсомольским горотделом милиции открыто уголовное производство по статье 194 части 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога), санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.
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