В Комсомольске неизвестные подожгли офис Партии регионов

Об этом УНИАН сообщили в милиции Комсомольска. По их данным, кирпичом было разбито оконное стекло и в середину брошена бутылка с горючей жидкостью, в результате чего повреждены мебель и помещение. Пожар был ликвидирован в 22.35, пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

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Сейчас Комсомольским горотделом милиции открыто уголовное производство по статье 194 части 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога), санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет.