Янукович угрожает уголовными делами руководителям оппозиции - Яценюк
04:04, 19 февраля 2014Политика
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Президент Виктор Янукович угрожает открытием уголовных производств руководителям оппозиции.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Святослав Цеголко со ссылкой на лидера "Батькивщины" Арсения Яценюка.
"Яценюк: переговоры в Януковича закончились ничем. Он не готов отводить войска. Депутаты от оппозиции говорят, за столом звучала угроза привлечь к ответственности всех руководителей оппозиции. Янукович считает, что оппозиция не соблюдает договоренностей", - написал он.
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