Янукович угрожает уголовными делами руководителям оппозиции - Яценюк

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Святослав Цеголко со ссылкой на лидера "Батькивщины" Арсения Яценюка.

"Яценюк: переговоры в Януковича закончились ничем. Он не готов отводить войска. Депутаты от оппозиции говорят, за столом звучала угроза привлечь к ответственности всех руководителей оппозиции. Янукович считает, что оппозиция не соблюдает договоренностей", - написал он.