Управляющий делами УПЦ МП: Братия и сестры, не разрывайте Украину!

Об этом заявил управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщает корреспондент УНИАН.

"В это трудное время мы еще и еще раз категорически осуждаем кровопролитие и призываем: остановитесь, немедленно прекратите насилие и восстановите диалог!", - сказал митрополит Антоний.

Владыка Антоний отметил, что "с самого начала политического кризиса и в течение всего периода противостояния Украинская православная церковь неоднократно призывала к прекращению насилия и к мирному решению конфликта".

"К большому сожалению, голос Церкви не был услышан", - констатировал управляющий делами УПЦ МП.

"18 февраля на улицах Киева снова возобновилось силовое противостояние, пролилась кровь, погибли люди. В эти минуты мы слышим тревожные сообщения о новых столкновения на Майдане Независимости. Наша страна уже третий месяц балансирует на грани национальной катастрофы. Сейчас все, и власть, и оппозиция, и каждый из нас должны осознать ответственность перед Богом за свои поступки. Угроза гражданской войны и экономического краха в Украине становится, к сожалению, все более реальной. Призываем стороны противостояния: братия и сестры, не разрывайте Украину! Призываем всех верных: молимся и умоляем Господа, чтобы Он вразумил нас и указал путь к примирению", - призвал митрополит Антоний.