Пожарные не могут попасть на Майдан Незалежности
00:16, 19 февраля 2014Политика
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Пожарные подразделения не могут попасть на Майдан Незалежности, где во время столкновений возникло много очагов огня
Пожарные подразделения не могут попасть на Майдан Незалежности, где во время столкновений возникло много очагов огня / REUTERS
Об этом сообщили в управлении ГСЧС в г. Киеве.
В частности, как отметили в пресс-службе, по имеющейся информации, пожар возник на 6 этаже Дома профсоюзов, но эта информация проверяется.
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