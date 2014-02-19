Пожарные не могут попасть на Майдан Незалежности

00:16, 19 февраля 2014
Политика
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Пожарные подразделения не могут попасть на Майдан Незалежности, где во время столкновений возникло много очагов огня

Майдан / REUTERS

 Об этом сообщили в управлении ГСЧС в г. Киеве.

В частности, как отметили в пресс-службе, по имеющейся информации, пожар возник на 6 этаже Дома профсоюзов, но эта информация проверяется.

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