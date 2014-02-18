Столичные аэропорты работают в штатном режиме



Об этом говорится в сообщении аэропортов на их официальных страницах в Facebook.

”18 февраля 21.40 аэропорт ”Борисполь” работает в штатном режиме, обеспечивая выполнения суточного плана полетов. Ограничений на прием и отправку воздушных судов нет”, - говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт ”Киев” также заявляет о продолжении работы в штатном режиме.

”Международный аэропорт” Киев” работает в штатном режиме. Увеличение количества и отмененных рейсов нет”, - говорится в сообщении аэропорта.