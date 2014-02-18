Глава КГГА поручил бесплатно развозить киевлян по домам наземным транспортом

Председатель КГГА Владимир Макеенко поручил городскому наземному транспорту работать в усиленном режиме бесплатно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«По поручению главы КГГА Владимира Макеенко городской наземный транспорт работает в усиленном режиме бесплатно. Привлечен дополнительный подвижной состав и организованы дополнительные маршруты от всех остановок метрополитена», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе также отметили, что приостановленная работа Киевского метрополитена, будет возобновлена сразу после стабилизации ситуации в Киеве, о чем будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 15.55 прекратил работу метрополитен.

По данным пресс-службы метрополитена, причиной является "возможная угроза террористического акта".