Под Радой "Беркут" пошел в атаку. Вспыхнула массовая драка

Как передает корреспондент УНИАН, “Беркут” пошел в атаку со стороны улицы Шелковичной в направлении от здания Верховного Суда. Сейчас продолжаются массовые столкновения между “Беркутом” и митингующими, среди которых уже есть пострадавшие.

Митингующие оттеснили “беркутовцев” с перекрестка улиц Шелковичной и Институтской, столкновение продолжается в середине улицы Шелковичной, куда отступил “Беркут”.

Митингующие взяли в плен несколько милиционеров.