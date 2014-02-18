Под Радой "Беркут" пошел в атаку. Вспыхнула массовая драка
13:13, 18 февраля 2014Политика
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Начались массовые столкновения между “Беркутом” и протестующими на перекрестке улиц Институтской и Шелковичной в Киеве.
На улице Шелковичной вновь произошли массовые столкновения / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, “Беркут” пошел в атаку со стороны улицы Шелковичной в направлении от здания Верховного Суда. Сейчас продолжаются массовые столкновения между “Беркутом” и митингующими, среди которых уже есть пострадавшие.
Митингующие оттеснили “беркутовцев” с перекрестка улиц Шелковичной и Институтской, столкновение продолжается в середине улицы Шелковичной, куда отступил “Беркут”.
Митингующие взяли в плен несколько милиционеров.
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