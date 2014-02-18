Рыбаку вызывали “скорую”, есть подозрение на гипертонический криз – Жвания
13:07, 18 февраля 2014Политика
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Председателя ВР не госпитализировали.
У Рыбака подозрение на гипертонический криз - Жвания
Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку вызывали скорую медицинскую помощь.
Об этом УНИАН сообщил народный депутат Украины Давид Жвания (внефракционный).
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По его словам, есть подозрение на гипертонический криз.
При этом Жвания добавил, что Рыбака не госпитализировали.
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