Охрана офиса ПР сильно избила фотокорреспондента, у него сломан нос - СМИ

13:04, 18 февраля 2014
Политика
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Под офисом Партии регионов, который ранее захватили активисты, а потом освободил "Беркут", охрана избила фотокорреспондента Максима Требухова. 

Офис ПР / Фото: Александр Рудоманов

«Их было человек 6. Я снимал. Они набросились на меня и начали бить - по голове, по лицу, тело, к счастью, было защищено бронежителом. Медики говорят, что у меня сломан нос, так что сейчас поеду в больницу», - рассказывает Требухов, передает LB.ua.

За него вступился коллега - другой фотокор. Охрана ПР разбила ему камеру.

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