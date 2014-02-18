Охрана офиса ПР сильно избила фотокорреспондента, у него сломан нос - СМИ
13:04, 18 февраля 2014Политика
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Под офисом Партии регионов, который ранее захватили активисты, а потом освободил "Беркут", охрана избила фотокорреспондента Максима Требухова.
Офис ПР / Фото: Александр Рудоманов
«Их было человек 6. Я снимал. Они набросились на меня и начали бить - по голове, по лицу, тело, к счастью, было защищено бронежителом. Медики говорят, что у меня сломан нос, так что сейчас поеду в больницу», - рассказывает Требухов, передает LB.ua.
За него вступился коллега - другой фотокор. Охрана ПР разбила ему камеру.
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