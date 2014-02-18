Охрана офиса ПР сильно избила фотокорреспондента, у него сломан нос - СМИ

«Их было человек 6. Я снимал. Они набросились на меня и начали бить - по голове, по лицу, тело, к счастью, было защищено бронежителом. Медики говорят, что у меня сломан нос, так что сейчас поеду в больницу», - рассказывает Требухов, передает LB.ua.

За него вступился коллега - другой фотокор. Охрана ПР разбила ему камеру.

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