Появилось видео штурма баррикады возле Дома офицеров
10:59, 18 февраля 2014Политика
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В Интернете появилось видео штурма баррикады правоохранителей возле Дома офицеров.
Фото Facebook "Родина"
На видео видно, как митингующие и силы Самообороны Майдана вытесняют правоохранителей с грузовика.
Напомним, тысячи сторонников Майдана сегодня утром пошли в ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.
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