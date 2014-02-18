Появилось видео штурма баррикады возле Дома офицеров

На видео видно, как митингующие и силы Самообороны Майдана вытесняют правоохранителей с грузовика.

Напомним, тысячи сторонников Майдана сегодня утром пошли в ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.