Появилось видео штурма баррикады возле Дома офицеров

10:59, 18 февраля 2014
Политика
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В Интернете появилось видео штурма баррикады правоохранителей возле Дома офицеров. 

Фото Facebook

На видео видно, как митингующие и силы Самообороны Майдана вытесняют правоохранителей с грузовика. 

Напомним, тысячи сторонников Майдана сегодня утром пошли в ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

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