Лидер «Правого сектора» объявил всеукраинскую мобилизацию всех подразделений

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в связи с "мирным наступлением" на Верховную Раду Украины объявил всеукраинскую мобилизацию всех подразделений.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с объявленным Штабом национального сопротивления на вторник, 18 февраля, «Мирным наступлением», все подразделения «Правого сектора» в Киеве и областях Украины привести в состояние полной готовности», - написал он.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции подчеркивают, что Верховная Рада во вторник, 18 февраля, в первую очередь должна рассмотреть вопрос проведения конституционной реформы.

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Однако фракция Партии регионов настаивает на создании в парламенте специальной комиссии или рабочей группы по подготовке изменений к Конституции или новой Конституции.

Сегодня, 18 февраля, многотысячная колонна активистов Майдана отправилась к Верховной Раде.

Почти 100-тысячную колонну возглавляют народные депутаты Украины, в частности, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, представители других оппозиционных сил.

Люди скандируют: «Слава Украине! Героям слава!», «Банду – геть!».

ВО "Майдан" призывает всех неравнодушных присоединиться к «мирному наступлению» с требованием немедленно принять все необходимые решения для выхода из кризиса и урегулирования ситуации.

Между тем, как сообщает Радио Свобода, подходы к Верховной Раде заблокированы сегодня утром усиленными отрядами бойцов спецназначения.

В непосредственной близости к зданию парламента расположился городок сторонников власти. Сейчас в Мариинском парке проходит провластный митинг.