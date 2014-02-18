Лидер «Правого сектора» объявил всеукраинскую мобилизацию всех подразделений
Ярош призвал к мобилизации все подразделения «Правого сектора».
Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош в связи с "мирным наступлением" на Верховную Раду Украины объявил всеукраинскую мобилизацию всех подразделений.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В связи с объявленным Штабом национального сопротивления на вторник, 18 февраля, «Мирным наступлением», все подразделения «Правого сектора» в Киеве и областях Украины привести в состояние полной готовности», - написал он.
Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции подчеркивают, что Верховная Рада во вторник, 18 февраля, в первую очередь должна рассмотреть вопрос проведения конституционной реформы.
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Однако фракция Партии регионов настаивает на создании в парламенте специальной комиссии или рабочей группы по подготовке изменений к Конституции или новой Конституции.
Сегодня, 18 февраля, многотысячная колонна активистов Майдана отправилась к Верховной Раде.
Почти 100-тысячную колонну возглавляют народные депутаты Украины, в частности, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, представители других оппозиционных сил.
Люди скандируют: «Слава Украине! Героям слава!», «Банду – геть!».
ВО "Майдан" призывает всех неравнодушных присоединиться к «мирному наступлению» с требованием немедленно принять все необходимые решения для выхода из кризиса и урегулирования ситуации.
Между тем, как сообщает Радио Свобода, подходы к Верховной Раде заблокированы сегодня утром усиленными отрядами бойцов спецназначения.
В непосредственной близости к зданию парламента расположился городок сторонников власти. Сейчас в Мариинском парке проходит провластный митинг.