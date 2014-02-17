В Виннице суд амнистировал студента, подозреваемого в захвате ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение 17 февраля вынесла судья Ирина Курбатова во время слушания дела.

«Закрыть уголовное производство и освободить от уголовной ответственности Виктора Юрьевича Цебрик 1994 года рождения», - объявила судья.

Судья также отменила меру пресечения в отношении амнистированного студента в виде круглосуточного домашнего ареста.

Цебрик был первым задержанным в производстве по захвату здания Винницкой ОГА и облсовета, его задержали 27 января и через несколько дней выпустили из СИЗО, изменив меру пресечения на домашний арест. Подозреваемому активную юридическую помощь оказывал депутат Винницкого областного совета Алексей Порошенко.

Как сообщил сам Цебрик, за время расследования уголовного производства его успели отчислить из ПТУ.

Сейчас подозреваемыми по этому делу остаются еще 6 человек, которым суд установил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Виннице, как только началась внеочередная сессия областного совета, митингующие начали штурм и захватили здание ОГА и облсовета. В тот же день было объявлено о создании Народной рады в области, а по факту захвата здания Винницкой ОГА и областного совета начато досудебное расследование.

Также в результате договоренностей власти и оппозиции, с 31 января протестующие, которые захватили здание Винницкой областной государственной администрации, беспрепятственно начали пропускать в здание сотрудников ОГА и облсовета, а уже 3 февраля были полностью разобраны баррикады перед админзданием.

Для деятельности Народной рады выделено помещение во дворе облгосадминистрации, само же админздание на сегодняшний день освобождено от митингующих.