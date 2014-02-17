ЕС готов подписать Ассоциацию сразу после завершения кризиса в Украине

Европейский Союз будет готов подписать Соглашение об ассоциации, как только будет урегулирован политический кризис в Украине, и страна не будет выдвигать дополнительных требований для подписания документа.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил Президент Европейского парламента Мартин Шульц.

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"Европейский Союз готов подписать Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, как только будет урегулирован политический кризис и будут выполнены необходимые условия, которые были согласованы перед вильнюсским саммитом "Восточного партнерства", - сказал Шульц.

"Не будет новых преград или новых условий на пути к подписанию. Мы в Евросоюзе держим свое слово и ожидаем, что так же будут действовать и наши партнеры", - добавил Президент Европарламента.