ЕС по-прежнему готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной

Об этом заявил председатель ЕС Херман ван Ромпей по итогам встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Читайте такжеВ ЕС считают, что давление РФ на Украину привел к внутренних проблем в стране "Европейский союз по-прежнему готов подписать и применить наше соглашение, если власти подтвердят их приверженность свободной, единой и демократической Украине и ценностям, на которых основано соглашение об ассоциации", — сказал Ромпей, чьи слова приводит пресс-служба Европейского совета, сообщает РИА Новости.

Ромпей осудил "неоправданное применение силы и жестокость украинских властей против демонстрантов", большинство из которых, по его словам, являются мирными. "Я выражаю соболезнования семьям погибших. Все виновные должны понести ответственность. Я желаю скорейшего выздоровления сотням пострадавшим, а также призываю немедленно освободить всех заключенных за их участие в мирных демонстрациях", — заявил председатель Евросоюза.

Читайте такжеЕС готов разорвать отношения с Украиной"Диалог с гражданским обществом и политической оппозицией — единственный выход, и правильный демократический выход из кризиса", — добавил он.

Польский премьер рассказал об инициативе Польши, согласно которой средства, из которых Евросоюз хотел профинансировать ассоциацию с Украиной, могли бы быть направлены на "развитие гражданских движений".