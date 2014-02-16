После "Беркута" на Грушевского нашли гильзы от боевых патронов

Об этом рассказал польский журналист Петр Андрусечко, который и нашел гильзы.

"В непосредственной близости от баррикады, но со стороны "Беркута", валялись невзорванные петарды и "коктейли Молотова". Но самым интересным были кучи гильз от боеприпасов, использованных "Беркутом" во время битвы на Грушевского. Их количество (сотни, если не тысячи) указывают масштабы применения оружия",- пишет он на страницах издания Nowa Europa Wschodnia.

Всего было обнаружено четыре типа патронов иностранного производства, которые отличались по цвету, рассказал журналист.

Красные гильзы, от патронов производства французской компании Spartan, а оранжевые – чешской фирмы „Sellier&Bellot”, белые, без опознавательных надписей, но журналисты из США определили, что они – американского производства.

Синие боеприпасы были произведены в Польше фирмой FAM Pionki.

"А теперь, самое главное, на (сайте) «FAM Pionki" среди моделей боеприпасов, синие патроны находятся в разделе "Специальные боеприпасы - боевые патроны", обозначенные символом LFT - 6.8 (12-й калибр). В патроне имеется 12 свинцовых дробинок", - пишет Андрусечко.

На сайте фирмы не указано, для чего применяются подобные патроны. Вместе с тем диаметр в 6,8 мм указывает на то, что это не дробь, а более мощная картечь. На охоте картечью ведется отстрел волка, косули, сайгака; применяется картечь и для охоты на рысь, кабаргу, некрупного кабана.

В связи с этим журналист интересуется:

1. когда и на основании какого договора упомянутые боеприпасы закуплены для правоохранительных органов Украины?

2. для выполнения каких заданий предназначены эти патроны со свинцовыми дробинами?

3. возможна ли самостоятельная модернизация патронов (использование вместо дроби (картечи) болтов и т.п.)?

Как сообщал УНИАН, в МВД утверждают, что у правоохранителей на улице Грушевского нет огнестрельного оружия и они использовали травматические боеприпасы.