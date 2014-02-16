Коммунальные службы Киева начали убирать улицу Грушевского

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас напротив памятника Вячеславу Чорноволу несколько КАМАЗов и тракторов убирают мусор. По территории ходят представители коммунальных служб, ГСЧС, а также прессы.

Уже вывезены два огромных грузовика мусора, но там его еще остается почти на десяток машин. Пресса увидела на склона , ведущих к Мариинскому парку, таблички с надписями городов, из которых прибыли правоохранители, а также оскорбительные надписи в адрес митинующих, находившихся по другую сторону баррикад.Читайте такжеМитингующие обещают захватить КГГА, если сегодня Пшонка не освободит всех задержанных

Как сообщал УНИАН, в воскресенье кордоны милиции отодвинуты вверх по улице Грушевского к зданию Кабинета министров.

Активисты Майдана частично разобрали баррикады для обеспечения проезда транспорта в направлении Парковой аллеи и правительственного квартала.

Активисты отметили , что таким образом они выполняют договоренности с властями о гарантировании проезда транспорта по улицам города.