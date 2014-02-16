В Одессе одновременно проходят две акции – активистов Евромайдана и его противников

Как передает корреспондент УНИАН, более тысячи человек проводят традиционный воскресный митинг в поддержку Евромайдана возле памятника Дюку на Приморском бульваре.

Часть людей начали движение по бульвару с огромным, около 500 м в длину, желто-голубым полотнищем. Они скандируют: «Банду геть!», «Российским оккупантам – ганьба!», «Слава Украине!» и т. д.

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Рядом (также недалеко от памятника Дюку) проходит митинг противников евроинтеграции – около 500 человек. Они скандируют «Фашизм не пройдет!» и пытаются помешать нести полотнище своим оппонентам. Здесь же играет оркестр (по словам участников акции, муниципальный оркестр), который исполняет одесские мелодии, заглушая выступления евромайдановцев. Некоторые участники провластной акции танцуют. Они пригнали несколько ретро-автомобилей с плакатами «Ударим по Евромайдану автопробегом».

На Приморском бульваре много милиции, которая пытается разделить участников двух акций, чтобы избежать столкновений. Несколько раз «антимайдановцы» уже прорывали милицейский кордон и набрасывались на оппонентов.

Как сообщал УНИАН, 15-16 февраля в Одессе проходит второй всеукраинский форум Евромайданов, в котором принимают участие 66 делегатов и 11 наблюдателей.

15 февраля после первого пленарного заседания форума глава одесской областной организации партии «УДАР», один из лидеров «Евромайдана-Одесса» Андрей Юсов заявил, что местные власти готовят на 16 февраля массовые беспорядки.

Пресс-служба «Евромайдана-Одесса» сегодня сообщила, что в центре города замечены два автобуса с «титушками».