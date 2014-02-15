Евросоюз пока не готов предоставить Украине перспективу членства - Баррозу

"Позиция европейского союза и стран-членов — продвигаться шаг за шагом. Мы не исключаем эту цель, полноправное членство в Евросоюзе, но на этом этапе то, что мы предложили Украине, в частности потому, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз — это политическая ассоциация и экономическая интеграция", — сказал Баррозу в пятницу, 14 февраля, выступая в Лондонской школе экономики.

"На данный момент мы с реалистической точки зрения не можем предоставить перспективу членства Украине и другим странам в ближайшем будущем. Еще не время, но мы не исключаем эту перспективу", — заявил глава Еврокомиссии.

Напомним, 21 ноября 2013 года Кабинет министров во главе с Николаем Азаровым принял решение об отказе от подписания соглашения. Президент Виктор Янукович объяснил такое решение сильнейшим давлением российской стороны.