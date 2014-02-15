Донецкий губернатор поручил правоохранителям разобраться в инциденте с журналистами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Я узнал об инциденте из Интернета и поручил милиции разобраться… Мы будем это пресекать, и не допустим радикализма с любой из сторон. Не будет у нас и столкновений».

Шишацкий напомнил, что в Донецке с конца ноября существовал местный Евромайдан, и никто не препятствовал проведению мирных акций.

«За два с половиной месяца в регионе не было ни одного запрета и ни одного разгона митингующих», - сказал глава облгосадминистрации, подчеркнув, что сегодня в области «мирные собрания ­– это право наших граждан».

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в кафе «Клэвэр хаус» в центре Донецка во время встречи общественного деятеля, эксперта Института политического образования Александра Солонтая с горожанами, в кафе ворвались около 30 неизвестных молодых людей в спортивных костюмах и стали ломать мебель, бить присутствующих. Очевидцами событий стали участники встречи: главный редактор интернет-издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука, журналист данного издания Виталий Сизов, председатель Донецкой облорганизации партии «За Украину!» Александра Меланченко и др. По словам очевидцев, милиция прибыла в кафе до появления «титушек», якобы по вызову, а затем, после драки, нападавшие разбежались, а в отделение милиции попросили проехать только участников встречи. Прибывшие в милицию написали объяснительные, а Сизов также «написал заявление о препятствовании журналистской деятельности», и около 23.30 всех отпустили домой.

В то же время в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Для разбирательства в Ворошиловский райотдел милиции был приглашен 21 человек, то есть все участники конфликта. Задержанных нет. В результате инцидента в милицию поступило 8 обращений: 6 от участников встречи, 2 – от их оппонентов. Все обращение внесены в журнал Единого учета Ворошиловского РО Донецкого ГУ. В настоящее время по всем заявлениям проводится проверка, предварительная квалификация случившегося – хулиганские действия, но не исключается и версия о попытке провокации.

Также сегодня прокуратура в Донецке начала проверку правомерности действий милиции в кафе, в котором вечером 13 февраля произошел конфликт с участием журналистов. На основании заявлений участников данного конфликта, в которых говорится о незаконных действиях сотрудников милиции, в частности, относительно незаконного задержания журналистов, для выяснения всех обстоятельств происшествия, следственным управлением прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.