Донецкий губернатор поручил правоохранителям разобраться в инциденте с журналистами

00:02, 15 февраля 2014
Политика
2

Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий поручил правоохранителям разобраться в инциденте, произошедшем вечером 13 февраля в кафе с журналистами, и заверил, что в регионе не будет столкновений.

Донецк / ТСН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сказал сегодня в комментарии журналистам.

«Я узнал об инциденте из Интернета и поручил милиции разобраться… Мы будем это пресекать, и не допустим радикализма с любой из сторон. Не будет у нас и столкновений».

Шишацкий напомнил, что в Донецке с конца ноября существовал местный Евромайдан, и никто не препятствовал проведению мирных акций. 

«За два с половиной месяца в регионе не было ни одного запрета и ни одного разгона митингующих», - сказал глава облгосадминистрации, подчеркнув, что сегодня в области «мирные собрания ­– это право наших граждан».

Читайте такжеУ Донецьку невідомі з георгіївськими стрічками напали на кафе, де збиралися євромайданівці

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в кафе «Клэвэр хаус» в центре Донецка во время встречи общественного деятеля, эксперта Института политического образования Александра Солонтая с горожанами, в кафе ворвались около 30 неизвестных молодых людей в спортивных костюмах и стали ломать мебель, бить присутствующих. Очевидцами событий стали участники встречи: главный редактор интернет-издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука, журналист данного издания Виталий Сизов, председатель Донецкой облорганизации партии «За Украину!» Александра Меланченко и др. По словам очевидцев, милиция прибыла в кафе до появления «титушек», якобы по вызову, а затем, после драки, нападавшие разбежались, а в отделение милиции попросили проехать только участников встречи. Прибывшие в милицию написали объяснительные, а Сизов также «написал заявление о препятствовании журналистской деятельности», и около 23.30 всех отпустили домой.

В то же время в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Донецкой области сообщили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Для разбирательства в Ворошиловский райотдел милиции был приглашен 21 человек, то есть все участники конфликта. Задержанных нет. В результате инцидента в милицию поступило 8 обращений: 6 от участников встречи, 2 – от их оппонентов. Все обращение внесены в журнал Единого учета Ворошиловского РО Донецкого ГУ. В настоящее время по всем заявлениям проводится проверка, предварительная квалификация случившегося – хулиганские действия, но не исключается и версия о попытке провокации.

Также сегодня прокуратура в Донецке начала проверку правомерности действий милиции в кафе, в котором вечером 13 февраля произошел конфликт с участием журналистов. На основании заявлений участников данного конфликта, в которых говорится о незаконных действиях сотрудников милиции, в частности, относительно незаконного задержания журналистов, для выяснения всех обстоятельств происшествия, следственным управлением прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter