Янукович: У власти есть силы, чтобы поставить на место любого, но мы не хотим жертв

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое транслировал сегодня телеканал «Интер».

Говоря об экономической ситуации в Украине, Янукович задал риторический вопрос: «Почему сегодня, например, все остановилось? Потому что увидели, что покоя нет, увидели, что нет стабильности », - отметил он. По его словам, именно поэтому он сегодня призывает всех к компромиссу: «цена борьбы за власть не должна быть такой высокой».

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«Нельзя бороться за власть ценой ухудшения людей, или, не дай Бог, ценой крови. Вот об этом идет речь. Поэтому политики, все политики должны понимать каждый из политиков, свой уровень ответственности. И когда идут призывы к непримиримой борьбе, вооружаться, захватывать и т.д., радикальные. Я вам скажу, что это опасно. У нас достаточно сил для того, чтобы поставить на место любого, но мы не хотим, чтобы при этом пострадали невинные люди. Поэтому мы подходим к этим вопросам очень - очень взвешенно. Очень осторожно», - подчеркнул Янукович.

"За это можно критиковать также, но мы должны всегда опираться на то, что у людей есть разум и мудрость украинского народа. И мы должны сделать все, быть уверены в том, что мы сделали все для того, чтобы не допустить насилия и кровопролития", - добавил Янукович.