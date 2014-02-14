Янукович заявляет, что вопрос федерализации Украины сегодня не актуален

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое сегодня транслировал телеканал «Интер».

По словам Президента, идея федерализации «давно блуждает по коридорам» власти, в обществе идет дискуссия. «Сейчас не время, не актуально это», - подчеркнул Янукович.

В то же время он привел в качестве примера Германию, где федерализация дает положительные результаты: «Если посмотреть на Германию, что дала федерализация Германии? Сегодня немцы говорят, что они получили реальный, действенный механизм, который влияет на справедливость распределения государственных средств».

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По словам Януковича, нужно изучить этот вопрос. «Возможно, проводить эту работу в дискуссиях, создание условий, потому что сегодня нам еще не достает информации. И любые судьбоносные вопросы ни в коем случае нельзя решать на эмоциях», - сказал Президент.

Янукович считает, что нужно тщательно все взвесить. «Нам нужно беречь наше государство. Вот об этом мы должны думать. Нам нужно беречь то, что есть, и научиться договариваться. В этом я убежден. У всех должно хватить терпения и ответственности за будущее, за наших детей», - добавил он.