Аграрии: Рада хочет уничтожить сахарную отрасль

Об этом говорится в обращении Всеукраинского аграрного форума к народных депутатов, пишет Украинская правда.

В обращении отмечается, что в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона Украины по дерегуляции рынка сахара в Украине, регистрационный номер 4107 от 06.02.2014 года.

"Авторы проекта фактически предлагают полностью открыть внутренний рынок для иностранного сахара, снизив в 10 раз, с 50% до 5%, ввозную пошлину, отменить квоту на производство и поставку сахара на внутренний рынок", - говорится в обращении.

Как говорится, они считают, что украинцы должны потреблять половину сахара иностранного производства. Они имеют целью беспошлинно завозить в Украину не только сахар-сырец, но и белый сахар, что грозит окончательному уничтожению без преувеличения национального достояния - сахарной отрасли Украины, взлелеянной за 200 лет поколениями украинцев.

"Принятие такого законопроекта заставит обескровленную кризисом экономику Украины изыскать около 400 млн долларов для закупок чужеземного сахара и развития заокеанских производителей", - считают аграрии.

По мнению представителей Всеукраинского аграрного форума, вследствие принятия таких легкомысленных законодательных предложений значительное количество предприятий сахарной и смежных отраслей вынуждена будет навсегда прекратить свою работу с увольнением сотен тысяч работников.

Также отмечается, что будет остановлено производство промышленной продукции в смежных отраслях, поставляющих свеклосахарного комплекса материально-технические ресурсы на сумму свыше 8 млрд гривен.

"А государственный бюджет Украины ежегодно будет терять около 1 млрд гривен поступлений от сахарников. Поэтому этот законопроект, без всяких компенсаторов разрушает и так слабые позиции Украины в ВТО и противоречит интересам Государства и народа Украины", - заявили аграрии.