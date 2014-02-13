В Кабмине напомнили, что Конституция-2004 вернет недостатки распределения полномочий веток власти

Об этом в своей статье для interfax.com.ua пишет и.о. министра юстиции Елена Лукаш.

По ее мнению, оппозиционеры вводят в заблуждение своих сторонников, когда утверждают, что возврат к Конституции-2004 приведет к «перезагрузке власти» вследствие проведения досрочных выборов парламента и президента.

К тому же, по словам и.о. министра юстиции, та версия Основного закона была написана с учетом пропорциональной системы выборов в Раду, в то время, как сейчас в Украине действует мажоритарно-пропорциональная избирательная система.

В статье Лукаш подчеркивает, что от многих норм Конституции-2004 Украина отказалась по рекомендациям Венецианской комиссии и ПАСЕ.

«ПАСЕ регулярно обращалась к вопросу императивного мандата народного депутата, введенного конституционными изменениями 2004 года и призвала к их пересмотру как не соответствующих принципам демократии и верховенства права и неприемлемых в демократическом государстве», — отметила Лукаш.

Напомним, что норму об императивном мандате, которая предполагала обязательное членство депутата Рады в партии, а также лишение мандата в случае изменения фракционной принадлежности, политические аналитики тогда называли «формой политического рабства».

Читайте такжеНормы Конституции-2004 были раскритикованы в Европе - ЛукашПо рекомендациям зарубежных институций Украина расширила полномочия судейского самоуправления, в то время как возврат к Конституции-2004 эти полномочия существенно сужает и передает их президенту и парламенту.

«В Конституции-2004 при избрании судей Конституционного Суда Украины исчезают права органов судейского самоуправления. Съезд судей уже не будет иметь права делегировать своих представителей в Конституционный Суд. Такие права останутся исключительно у Президента и Верховной Рады. Как на это отреагирует Венецианская комиссия, которая последовательно выступает за расширение прав судейского самоуправления? Кто рассказал гражданам о перераспределении функций между судейским сообществом и парламентом и Президентом?», — пишет Лукаш.

Предостерегает она и от чрезмерного расширения полномочий прокуратуры, которые были в версии Конституции-2004. По мнению Лукаш, инициаторы возврата к этому тексту не говорят своим сторонникам а таком повороте событий в случае реализации их плана, а Майдан вряд ли поддержит расширение полномочий прокуратуры.

«В Конституции-2004 речь идет о возвращении прокуратуре функций надзора за соблюдением законов. Прокурорский надзор. Подчеркиваю, в случае принятия изменений в Конституцию Украины в редакции 2004 года прокуратуре будут автоматически возвращены полномочия по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органам местного самоуправления, их должностными и служебными лицами. Слышали ли вы о поддержке таких новаций с трибун Майдана или Парламента? Почему инициаторы идеи Конституции-2004 стыдливо обходят эту тему? Почему международные эксперты не предостерегают украинский политикум от возвращения в полном объеме прокурорского надзора?», — задает вопросы Лукаш.

Она приводит еще большой перечень спорных моментов, которые всегда вызывали критику со стороны европейских структур и напоминает, что от большинства старых норм Конституции-2004 Украина отказалась, выполняя рекомендации Венецианской комиссии и ПАСЕ.