Представитель Президента в Раде не видит Захарченко в новом правительстве

«Я лично не вижу... И тут вопрос не в человеческих качествах господина Захарченко. Я его знаю и уважаю как человека. И во многом он является заложником», - сказал Мирошниченко в интервью Радио Свобода.

На вопрос, много ли у Партии регионов тех, кто думает так же, Мирошниченко ответил: «Да, много».

«Здесь, наверное, не надо говорить о ярлыках, вот он виноват. Но здесь речь идет о политической ответственности, о репутации, о президенте, который сегодня фактически в определенной степени подставлен такими обстоятельствами», - подчеркнул представитель президента в парламенте.

Читайте такжеПочти 500 людям не дали присоединиться к иску против ЗахарченкоПоэтому, по его словам, в новом составе Кабмина надо предусмотреть на должность министра внутренних дел «человека, который бы пользовался доверием у общества».

«Сегодня очень важно вернуть доверие к Министерству внутренних дел. Ведь это люди, которые каждый день защищают наш покой и мир в стране. И с этой точки зрения надо оценивать ситуацию. Подчеркиваю: не имею претензий персональных, но такая логика демократии», - добавил Мирошниченко.

Оппозиция требовала отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко из-за действий правоохранителей в отношении протестующих во время акций протеста в Киеве и других городах.

Президент Виктор Янукович в конце прошлого месяца принял отставку премьера Николая Азарова, а вместе с ним отправил в отставку все правительство. До формирования нового кабинета нынешние министры будут исполнять свои обязанности.