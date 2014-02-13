Почти 500 людям не дали присоединиться к иску против Захарченко

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на предыдущем судебном заседании по иску внефракционного народного депутата Юрия Деревянко к министру внутренних дел Захарченко.

По словам судьи Владимира Келеберды, “нет доказательств, что бездействие ответчика как-то повлияла на права и свободы этих лиц”.

В свою очередь, Деревянко сообщил, что “суд грубо проигнорировал права людей, которые приобщились как третьи лица к делу и подали соответствующие заявления”. По словам депутата, судья принял решение не включать их как третью сторону, мотивируя это недостаточностью доказательств того, что их права были нарушены.

Читайте такжеЗа сожжение фото Пшонки и Захарченко открыто дело“Сегодняшнее решение суда свидетельствует о том, что власть полностью игнорирует права граждан”, - отметил Деревянко и добавил: “Мы будем настаивать, чтобы Захарченко вызывали в суд в качестве основного свидетеля, который должен дать объяснения и показания. Также мы будем настаивать, чтобы все ходатайства, которые мы предоставили, были удовлетворены в полном объеме”.

Как сообщал УНИАН, иск Деревянко к Захарченко касается признании незаконной бездеятельности министра относительно несовершения им никаких действий для недопущения произвола власти, остановки и предупреждения нарушений законодательства Украины при обеспечении работниками МВД порядка на мирных мероприятиях, демонстрациях и митингах по поддержке евроинтеграции Украины.