"Батькивщина" назвала закрытие дел против Попова и Сивковича подготовкой силового сценария

Именно так в партии расценили закрытие прокуратурой уголовных дел против Александра Попова и Владимира Сивковича и других, возбужденных за разгон студенческого Евромайдана 30 ноября 2013 года, сообщает пресс-служба партии.

У "Батькивщине" подчеркнули, что именно жестокое избиение мирных студентов на Майдане в ночь на 30 ноября окончательно возмутило украинское общество и привело к глубочайшему общественному кризису в Украине.

Отказ от расследования в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления против собственного народа - означает нежелание власти слышать законные требования людей о необходимости правосудия и наказания виновных.

Также это очевидный знак силовикам о том, что власть не «сдает» тех, кто нарушает закон по ее приказу.

А значит власть укрепляет позиции силовиков, очевидно желая таки реализовать силовой сценарий против митингующих, когда необходима полная покорность силовых подразделений и их игнорирование законов Украины.