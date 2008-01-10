Украина гарантирует все права задержанного российского оппозиционера

Украина гарантирует полное соблюдение всех прав российского оппозиционера Михаила ГАНГАНА в соответствии с международными и отечественными юридически-правовыми актами.

Об этом говорится в заявлении главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ относительно пребывания в Украине гражданина РФ М.ГАНГАНА, который просил предоставить политическое убежище в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам В.БАЛОГИ, ситуация, сложившаяся вокруг пребывания в Украине гражданина Российской Федерации М.ГАНГАНА, привлекла внимание общественности и средств массовой информации. Он отметил, что задержание М.ГАНГАНА винницкой милицией по официальному запросу правоохранительных органов России об экстрадиции в связи с объявлением в международный розыск за совершенное преступление, обращение группы известных российских политиков к Президенту Украины с просьбой посодействовать в получении российскому оппозиционеру статуса беженца заставляют внимательно проанализировать все обстоятельства и юридически-правовые аспекты этого дела.

”Украина всегда четко и неуклонно соблюдала действующие международные акты, которые регулируют вопросы соблюдения прав и свобод человека, международного сотрудничества в правоохранительной сфере. На сегодняшний день нет ни одного прецедента нарушения нашим государством взятых на себя обязательств”, - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента отметил, что украинские компетентные органы тщательным образом изучат весь комплекс вопросов, возникший в связи с пребыванием российского гражданина М.ГАНГАНА в нашей стране и его обращением в Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев с заявлением о предоставлении статуса беженца.

Он также отметил, что правоохранительные органы Украины проинформируют российских коллег о результатах изучения всех обстоятельств, связанных с пребыванием М.ГАНГАНА в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, по информации Винницкой правозащитной группы, 21-летний член запрещенной в России Национал-большевицкой партии (НБП) Михаил ГАНГАН “является очень известной фигурой российского движения политического ненасильственного сопротивления режиму власти, возглавляемому Владимиром ПУТИНЫМ. За организацию и активное участие в акциях гражданского неповиновения его неоднократно подвергали репрессиям в виде привлечения к ответственности по сфабрикованным делам об административных правонарушениях, а в 2006 году М.ГАНГАН в ходе известного в России «Дела тридцати девяти» был осужден к трем годам лишения свободы условно за участие в акции протеста в Приемной Президента РФ”.

Винницкая правозащитная группа призвала соответствующие органы власти отказать России в экстрадиции М.ГАНГАНА и предоставить ему статус беженца.