Украина осталась в начале второй сотни рейтинга свободы слова

Об этом сообщает РИА Новости.

Не изменилось и положение России, которая занимает 148-ю строчку. Из других стран постсоветского пространства самую высокую позицию получила Эстония, находящаяся на 11 месте. Беларусь занимает 157-е место, Азербайджан — 160-е, Казахстан — 161-е.

В то же время, одной из самых угрожающих тенденций 2013 года эта международная правозащитная организация называет ограничение свободы СМИ под лозунгом национальной безопасности в странах с сильными демократическими традициями.

Так, неизменно возглавляют рейтинг европейские страны — Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Люксембург и Андорра. Однако серьезные претензии у правозащитников есть к целому ряду стран ЕС.

Читайте также«Репортеры без границ» встали на защиту телеканала «Дождь»Например, Греция, где летом было закрыто государственное радио и телевидение ERT, за последний год откатилась в рейтинге на 14 позиций и теперь занимает 99-е место. Также существенно ухудшилась ситуация со свободой прессы в Болгарии (100-е место, падение на 12 позиций) и Венгрии (64-е место, минус семь строчек).

США в 2014 году потеряли в рейтинге 13 позиций и находятся теперь на 46-м месте. По мнению "Репортеров без границ", 35-летний тюремный срок для информатора Wikileaks Брэдли Мэннинга и охота на экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена явно ставят целью предостеречь их возможных последователей от того, чтобы передавать журналистам важную информацию о проступках властей. Возмутила правозащитников и прослушка сотрудников информагентства Associated Press, которую вели американские власти.

Великобритания потеряла в рейтинге три позиции и опустилась на 33-е место.

Как и в 2013 году, замыкают рейтинг "Репортеров без границ" Сирия, Туркмения, Северная Корея и Эритрея. Они занимают, соответственно, места с 177-го по 180-е.

РИА Новости http://ria.ru/society/20140212/994391016.html#ixzz2t4N6RD1s