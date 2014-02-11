Апелляционный суд Киева оставил под стражей шестерых активистов

Об этом сообщается на сайте суда.

Как сказано в сообщении, сегодня были рассмотрены "апелляционные жалобы защитников-адвокатов на решения следственных судей районных судов города Киева, которым подозреваемым в организации массовых беспорядков была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В судебном заседании сторона защиты просила отменить постановления следственных судей суда первой инстанции и выбрать более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей".

Суд оставил под стражей обвиняемых Полтавца, Цилыцкого, Пасичника, Ахрамеева, Бучко и Терентьева.

Как сообщалось ранее, других шестерых задержанных суд сегодня отпустил под домашний арест.

Рассмотрение дела Загоруйко перенесено на 18 февраля.