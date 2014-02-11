ЕС может ввести санкции против властей Украины к концу февраля - вице-президент Европарламента

Об этом вице-президент Европарламента Яцек Протасевич заявил в интервью "Урядовому курьеру".

"После принятия резолюции нам нужно несколько недель для того, чтобы Европейский совет министров иностранных дел (Foreign Affairs Council) принял соответствующее решение. Оно должно быть единогласным...После принятия резолюции такой список (список людей, против которых будут приняты санкций - ред.) подготовят дипломатические круги Евросоюза и стран - членов ЕС. Его обсудят на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, а окончательное решение будет увалено до конца февраля", - сказал вице-президент Европарламента Яцек Протасевич.

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Он также подчеркнул, что никаких денег или финансовой помощи не будет предоставлено, если Украина не начнет реальных экономических реформ.

"Финансовую поддержку оказывают не для того, чтобы ее распылили, а для того, чтобы она дала выгоду экономике. Ее следует использовать так, как когда-то в Польше, Венгрии или Чехии, когда она дала толчок к значительных позитивных изменений в этих странах. Сначала экономические реформы продвигались довольно болезненно, но впоследствии их результаты стали очевидными, они поражали", - подчеркнул Протасивеч.

Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич назвал Конституцию 2004 года несовершенной, но, на его взгляд, она лучше той, что действует сейчас.

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"Но решение о том, какой конституционный порядок должен быть в государстве, должны принимать сами украинцы. Мы можем предоставлять разве что консультационную помощь. И даже не Евросоюз, а Совет Европы - организация, членом которой является Украина. Там есть Венецианская комиссия, цель которой заключается в оказании помощи странам-членам в законодательных реформах. По моему мнению, ЕС должен воздержаться от влияния на конституционные процессы в Украине. Взамен Брюссель должен поощрять украинскую власть и все политические элиты тесно сотрудничать с Венецианской комиссией, чтобы реформировать вашу законодательную систему, создать демократическую прозрачную административно-законодательную систему управления", - сказал Протасевич.

Он также высказался за проведение открытого расследования с целью наказания ответственных за применение чрезмерной силы милицией против участников протестов.