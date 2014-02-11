СМИ: Оппозиция не может договориться по поводу полномочий президента в новой Конституции

Во фракции "Батькивщина" назвали неприемлемыми поправки коллег из УДАРа, касающиеся расширения полномочий президента. В свою очередь соратники Виталия Кличко не планируют отступать от своих предложений.

Отсутствие общей позиции привело к тому, что председатель Верховной рады Владимир Рыбак отменил заседание рабочей группы по подготовке совместного законопроекта, сообщает Коммерсант-Украина.

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О том, что заседание рабочей группы по подготовке изменений Конституции переносится на неопределенный срок, вчера утром сообщили в пресс-службе Верховной рады. "Заседание не состоится из-за расхождения позиций фракций "Батькивщина" и УДАР относительно внесения изменений в основной закон. Таким образом, у рабочей группы нет предмета рассмотрения",— подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеВ «Батькивщине» назвали причину разногласий с «УДАРом» по вопросу КонституцииК подготовке совместного законопроекта об изменении Конституции (в части перехода к парламентско-президентской форме правления) представители депутатских фракций приступили в прошлый четверг по требованию оппозиции.

Согласно плану работы над документом, в среду законопроект должен был поступить в парламентский комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, а его принятие в первом чтении было запланировано на эту неделю.

В воскресенье стало известно, что в оппозиции нет единого мнения по ключевым нормам законопроекта. Во фракции "Батькивщина" предлагают существенно расширить полномочия Верховной рады, тогда как в УДАРе настаивают на усилении роли правительства.

Наиболее существенные разногласия в оппозиции возникли из-за V раздела Конституции "Президент Украины". "У партнеров "Батькивщины" из фракции УДАР есть перечень замечаний относительно полномочий президента, они настаивают на их расширении, с чем мы категорически не можем согласиться, учитывая позицию Майдана и отрицательный опыт современной Украины",— сказано в заявлении пресс-службы партии "Батькивщина". Соратники экс-премьера Юлии Тимошенко отмечают, что их вариант законопроекта существенно ограничивает полномочия президента, "чтобы обезопасить страну от диктатуры".

Во фракции УДАР не планируют отступать от своих позиций. "Мы предлагаем сохранить президенту полномочия участвовать в формировании разных органов — Конституционного суда (предоставить президенту право назначать половину, а не треть состава КС.— ред.), совета Национального банка. УДАР считает возможным оставить президенту право приостанавливать действие актов правительства",— заявил народный депутат Ростислав Павленко (УДАР). Он подчеркнул, что в этом случае глава государства выступает "как орган контроля" и является "ограничителем возможных злоупотреблений правительства".

Представители парламентского меньшинства пообещали на этой неделе устранить разногласия по законопроекту и прийти к консенсусу. "Рада и ее руководство работают только в политических интересах Партии регионов! Заявление о расхождении позиций и невозможности для "Батькивщины" и УДАРа договориться — спекулятивное и не соответствует действительности",— заявил народный депутат Валерий Карпунцов (УДАР). Он подчеркнул, что в оппозиции есть мнение о необходимости вернуть Конституцию 2004 года и только после этого "вести споры" об усилении законодательной или исполнительной ветви власти.

В администрации президента (АП) считают, что в оппозиции отказались от идеи возвращения к Конституции 2004 года. "В письменных предложениях, представленных нам нашими коллегами из оппозиции, содержится не возвращение к Конституции 2004 года, а десятки новых изменений к действующему основному закону",— заявил агентству "Укринформ" первый заместитель главы АП Андрей Портнов. Он отметил, что большинство изменений касается создания новых органов государственной власти и перераспределения полномочий между уже существующими институтами.

В Партии регионов (ПР) заявили, что в случае, если оппозиция не достигнет согласия, большинство вынесет на голосование вариант изменений основного закона, разработанный Конституционной ассамблеей под руководством Леонида Кравчука. Этот документ не меняет форму правления, однако предоставляет президенту монополию на назначение судей, а Верховной раде — контроль над формированием Кабинета министров.