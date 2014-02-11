Первый заместитель председателя Тернопольской ОГА уволился с должности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, соответствующее распоряжение подписал сегодня председатель облгосадминистрации Валентин Хоптян.

В распоряжении говорится, что Головач уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, 27 января двое заместителей председателя Тернопольской облгосадминистрации - Головач и Василий Гецко - написали заявления на увольнение. Сделали они это под давлением активистов Майдана, которые пришли к ним на разговор. Заявления в тот же день были зарегистрированы в канцелярии ОГА.

Второй заместитель председателя Петр Гоч писать какие-либо заявления писать отказался, еще один заместитель Юрий Желиховский с конца прошлого года находится на больничном.

Сам Хоптян после того, как с 23 января в помещении облсовета и облгосадминистрации круглосуточно находятся активисты Майдана, не приходит в свой рабочий кабинет. По информации пресс-службы ОГА, он работает в «помещениях других структурных подразделений ОГА и других организаций».