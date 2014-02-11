В Донецке для защиты законности и порядка создано движение «Оборона Донецка»

Как передает корреспондент УНИАН, они разослали журналистам анонс о том, что во вторник будет презентовано это общественное движение.

«Наше общественное движение создано активистами двух групп в социальной сети «Вконтакте»(«Оборона Донецка» и «Оборона облгосадминистрации в Донецке». Сейчас количество участников насчитывает уже более 1000 человек, - сказано в сообщении, - Всех нас объединяет одна цель – защита законности и порядка в нашем регионе. Мы выступаем против пропаганды насилия, экстремизма и нацизма на территории Донбасса».

Гунченко по телефону корреспонденту УНИАН уточнил, что это новое общественное движение не зарегистрировано официально, но имеет достаточную силу в городе. Он отметил, что «это движение, возникло стихийно в социальных сетях 25 января, когда прозвучали угрозы, что в частности, готовится захват прибывшими людьми из Западной Украины здания нашей облгосадминистрации». Он подчеркнул, что «никакой финансовой составляющей у этого движения нет». «Нам никто не платит. Мы не являемся титушками, как нас называют», - заявил Гунченко.

Он подчеркнул, что их защита будет состоять в том, чтобы «подавлять панику населения Донецка, потому что все переживают, чтобы не было беспорядков в городе».

Первое свое мероприятие участники нового движения провели 8 февраля, присоединившись к заявленной акции «афганцев», зная, что рядом будет проходить акция, организованная местной «Батькивщиной».

«В пятницу мы вышли, чтобы не было провокаций со стороны «Батькивщины». Мы были не уверены, что там не будет провокаций того же «правого сектора». Наших людей было порядка 100 человек, они были на ступеньках прокуратуры, но в побоищах не участвовали», - рассказал Гунченко.

Также Гунченко рассказал, что «своих» людей он узнает по завязанным на руках участников георгиевских и белых ленточек.

Как сообщал УНИАН, в Донецке возле областной прокуратуры 8 февраля несколько сотен переодетых в шахтеров ”титушек” пытались сорвать встречу народных депутатов от ”Батькивщины” Андрея Павловского и Александры Кужель с горожанами.

”Вместе с народным депутатом Александрой Кужель мы приехали на встречу с представителями Донецка на местный Евромайдан, который сегодня планировал Народное вече у здания областной прокуратуры”, - сказал Павловский.

”Но мы увидели диалог по-донецки в полной красоте: от самого аэропорта человек двадцать проплаченных активистов начали кричать: ”Кужель, езжай назад домой!”. Но когда нардеп ответила, что она приехала домой, поскольку родилась и выросла в Донецке, у так называемых ”активистов” произошел ступор”, - рассказал Павловский.

По его убеждению, ”власть боится подобных мероприятий, и не допускает их проведения, потому что оппозиционные депутаты привозят людям слово правды”.

В свою очередь, Кужель отметила, что если бы не сторонники ”Батькивщины”, местные ”титушки” затоптали бы их: ”Человек 300 наших митингующих вошли в эту агрессивную толпу клином и разъединили ее”.