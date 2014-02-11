ЕС не принял мер экономической помощи Украине в обмен на подписание ассоциации
02:21, 11 февраля 2014Политика
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Министры иностранных дел ЕС не приняли конкретных мер экономической помощи Украине в обмен на подписание соглашения об ассоциации и свободной торговле.
ЕС не принял мер экономической помощи Киеву в обмен на подписание соглашения об ассоциации
Об этом сообщил ИТАР-ТАСС дипломатический источник в кулуарах встречи в Брюсселе.
"Были рассмотрены возможности мобилизации помощи Украине со стороны международных финансовых организаций, включая МВФ, которая может быть использована при условии выполнении Киевом всех требований этой организации", - сказал источник.
"О конкретных суммах говорить преждевременно", - добавил он, отметив, что речь, в частности, идет об уже предлагавшихся со стороны МВФ антикризисных средствах для Украины, которые эта страна может получить в обмен на жесткие меры бюджетной экономии.
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