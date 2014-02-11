ЕС не принял мер экономической помощи Украине в обмен на подписание ассоциации

Об этом сообщил ИТАР-ТАСС дипломатический источник в кулуарах встречи в Брюсселе.

"Были рассмотрены возможности мобилизации помощи Украине со стороны международных финансовых организаций, включая МВФ, которая может быть использована при условии выполнении Киевом всех требований этой организации", - сказал источник.

"О конкретных суммах говорить преждевременно", - добавил он, отметив, что речь, в частности, идет об уже предлагавшихся со стороны МВФ антикризисных средствах для Украины, которые эта страна может получить в обмен на жесткие меры бюджетной экономии.