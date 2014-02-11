НАТО призывает украинских политиков сделать выбор "в пользу будущего"

"Более двадцати лет прошло с момента обретения Украиной независимости, но украинский народ все еще выбирает свое будущее, - заявил Бейли. - К сожалению, этот процесс является болезненным, иногда даже с насилием. Я не хотел бы призвать вас к выбору между Востоком или Западом, а скорее к выбору между прошлым и будущим".

При этом он считает, что представители различных политических партий видят будущее Украины в Европе, пишет ИТАР-ТАСС.

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО заявил о готовности "поддержать любых лидеров, которые готовы повести украинский народ к лучшему будущему".

"Мы в ассамблее верим в диалог, потому что отсутствие диалога приводит к конфронтации, даже к вражде, усиливает политическую поляризацию и раскол в обществе, - заявил он. - Отсутствие диалога - главный фактор, который лежит сегодня в основе кризиса в Украине".