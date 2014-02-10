Печерский райсуд рассмотрит иск к оппозиционным депутатам за блокирование ими трибуны ВР

Об этом написал в Facebok народный депутат Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”).

Он сообщил: “Неизвестна мне гражданка Вера Иванова, которая неоднократно подавала иски против оппозиционных депутатов, подает иск ко мне и еще к более 20 народным депутатам за блокирование трибуны, которое происходило в 2013 году. Суд состоится в Печерском суде 13 февраля в 9.30”.

Среди депутатов, к которым подает иск Иванова, в частности от “Батькивщины” - Владимир Бондаренко, Вячеслав Кириленко, Андрей Кожемякин, Александра Кужель, Леся Оробец, Андрей Парубий, Сергей Соболев, Николай Томенко, Александр Турчинов, Яворивский, Арсений Яценюк. Также она будет подавать иск к ряду членов фракций «УДАР» и «Свобода».