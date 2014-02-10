Комиссар Совета Европы считает недопустимым использование "титушек" милицией
Комиссар Совета Европы по вопросам прав человека Нилс Муйжниекс считает недопустимым использование милицией людей, известных как “титушки”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
Он считает “очень серьезным делом” обвинения в адрес милиции в использовании людей в гражданской одежде, известных как “титушки”.
“В разговоре с министром внутренних дел я подчеркнул, что это чрезвычайная практика, которой должен быть положен конец как можно скорее. Делегирование милицейских функций людям, которые не носят никакой формы и функции которых не определены в законе, разрушает любое доверие к органам правопорядка и сводит на нет важность подотчетности”, - сказал комиссар Совета Европы.
Муйжниекс также считает, что существует неотложная необходимость осуществить деэскалацию напряженности в Украине, достичь большего доверия и перенести конфликт с улиц на политическую арену. “Один из важных шагов, как этого достичь, в частности со стороны власти, это преодолеть ситуацию с безнаказанностью милиции”, - сказал Муйжниекс.
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По его словам. для того, чтобы задержать человека, “не обязательно раскраивать ему череп”.
Муйжниекс отметил, что есть достаточно серьезные обвинения в проявлениях ненадлежащего поведения со стороны милиции, которые подтверждаются доказательствами, в частности использование водометов при температуре минус 15-20 градусов, удерживание людей в неотапливаемых милицейских автомобилях на протяжении многих часов, а также раздевания человека на морозе. Кроме того, есть факты когда правоохранители бросают «коктейли Молотова» или брусчатку в протестующих.
Кроме того, он отметил, что есть серьезные обвинения, что милиция специально направляла свои действия против журналистов и медицинских работников.