Комиссар Совета Европы считает недопустимым использование "титушек" милицией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он считает “очень серьезным делом” обвинения в адрес милиции в использовании людей в гражданской одежде, известных как “титушки”.

“В разговоре с министром внутренних дел я подчеркнул, что это чрезвычайная практика, которой должен быть положен конец как можно скорее. Делегирование милицейских функций людям, которые не носят никакой формы и функции которых не определены в законе, разрушает любое доверие к органам правопорядка и сводит на нет важность подотчетности”, - сказал комиссар Совета Европы.

Муйжниекс также считает, что существует неотложная необходимость осуществить деэскалацию напряженности в Украине, достичь большего доверия и перенести конфликт с улиц на политическую арену. “Один из важных шагов, как этого достичь, в частности со стороны власти, это преодолеть ситуацию с безнаказанностью милиции”, - сказал Муйжниекс.

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По его словам. для того, чтобы задержать человека, “не обязательно раскраивать ему череп”.

Муйжниекс отметил, что есть достаточно серьезные обвинения в проявлениях ненадлежащего поведения со стороны милиции, которые подтверждаются доказательствами, в частности использование водометов при температуре минус 15-20 градусов, удерживание людей в неотапливаемых милицейских автомобилях на протяжении многих часов, а также раздевания человека на морозе. Кроме того, есть факты когда правоохранители бросают «коктейли Молотова» или брусчатку в протестующих.

Кроме того, он отметил, что есть серьезные обвинения, что милиция специально направляла свои действия против журналистов и медицинских работников.